Amasya\'da İstinat Duvarı Çöktü

30.05.2026 19:05
Amasya'da sağanak sonrası bir apartmanın istinat duvarı çöktü, balkon hasar gördü, yaralanan yok.

AMASYA'da geçen hafta etkili olan sağanak yağışların ardından 5 katlı bir apartmana ait yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda yaralanan olmazken, giriş kattaki bir dairenin balkonunda hasar meydana geldi.

Olay, 24 Mayıs'ta Şeyhcui Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak yağışların ardından Gümüş Apartmanı'na ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Taş ve toprak yığınlarının altında kalan giriş kattaki bir dairenin balkonunda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina çevresinde emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken, olayda yaralanan olmadı. Bir hafta sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının taş ve toprakla birlikte saniyeler içinde çöktüğü görüldü. Görüntülerde, yıkılan duvarın giriş kattaki dairenin balkonuna zarar verdiği anlar da yer aldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Amasya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Televizyonu açtılar, 5 dakika sonra havalara uçtular
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, PSG'ye büyük şok
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
Dünyada sadece Türkiye'de var İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
