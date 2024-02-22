Amasya'da kamu personeline ve muhtarlara 'Narko Rehber' eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Amasya'da kamu personeline ve muhtarlara 'Narko Rehber' eğitimi verildi

Amasya\'da kamu personeline ve muhtarlara \'Narko Rehber\' eğitimi verildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen eğitimde, madde kullanımı, kullanıcıların tespiti, şüpheli durumlar ve kullanıcıların etkileri gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 'UYUMA' mobil uygulaması ile ihbar yöntemi de anlatıldı.

22.02.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kamu personeli ve muhtarlara "Narko Rehber" eğitimi verildi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği eğitime daire müdürleri ve personel ile muhtarlar katıldı.

Eğitimde madde kullanımı, kullanıcıların nasıl tespit edileceği, şüpheli durumlar, kullanıcıların sosyal, fiziksel ve ruhsal olarak nasıl etkilendiği konularında bilgilendirme yapıldı.

"UYUMA" mobil uygulama ile ihbar yönteminin de anlatıldığı eğitimde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin ihbarları hassasiyetle değerlendireceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Amasya, Rehber, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da kamu personeline ve muhtarlara 'Narko Rehber' eğitimi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:11:24. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da kamu personeline ve muhtarlara 'Narko Rehber' eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement