Amasya\'da Kar Yağışı Etkili

Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde kar etkili oluyor.
Kar kalınlığı Gümüşhacıköy ilçe merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 30 santimetreye yaklaştı.
D-100 kara yolunda ise Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.
Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler oyunlar oynayarak eğlendi.
Gümüşhacıköy Kemal Paşa İlkokulu öğrencileri, kar yağışını "erik dalı" oynayarak kutladı.
Hamamözü
Hamamözü ilçesinde kar yağışı, etkisini sürdürüyor.
Belediye ekipleri, ilçe merkezinde tuzlama ve küreme çalışması yürütüyor.
İlçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açmak için İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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