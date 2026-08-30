Amasya\'da Kontrolsüz Otomobil Kamyonete Çarptı

AMASYA'da el freni çekilmeyen otomobil, kamyonete çarptı. Durumu fark eden 2 kişi, aracı durdurmaya çalışırken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ağustos'ta Amasya Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün el frenini çekmediği otomobil, geri geri hareket ederek park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın ardından hale doğru hareket eden otomobili fark eden 2 kişi de durdurmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 2 kişi arkasına geçtikleri aracı durdurdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.