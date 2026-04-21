Amasya'da Kuzular Anneleriyle Buluştu

21.04.2026 16:24
AMASYA'da süt alışkanlığı nedeniyle ayrı tutulan kuzular, anneleri ile buluşturuldu. Bu anlar dron ile görüntülendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde, süt alışkanlığı nedeniyle ayrı tutulan kuzular, anneleri ile bir araya getirildi. Yaklaşık 500 koyun ile 1000 kuzunun bir araya geldiği anlarda, kuzuların annelerini bulmak için birbiriyle yarışması, dron kamerasına yansıdı. Gökhöyük Tarım İşletmesi'ni ziyaret eden Amasya Valisi Önder Bakan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Amasya TİGEM'deki koyunlarla yavrularının, kuzularının buluşmasına geldik. Yaklaşık burada 3 bin 200 civarında koyunumuz var. 5 bin 200 civarında da yavrusu oldu. Bir kısmı ikiz doğuruyor. Ama şu anda da 500 koyunumuzla 1000 yavrumuzun emiş saatinde onları bir araya getirdik. Çok güzel görüntüler oluştu. Yavrular annelerini bulmak için böyle elips şeklinde dönerek etraflarında annelerini bulmaya çalıştılar. Duygusal bir andı gerçekten. Birbirinin kokularından döne döne annelerle yavruların buluşmasını hep birlikte seyrettik. Biraz zaman alıyor. Nihayetinde her yavru kendi annesinin sütünü emmeye gidiyor. Çok fazla yabancılık çekmiyorlar hakikaten. Kısa bir zaman dilimi içerisinde her yavru kendi annesinin altında rızkını emmeye başlıyorö dedi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

Teknoloji, Amasya, Güncel, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
