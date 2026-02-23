Amasya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

1) MOTOSİKLETİN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 2 YARALI

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde motosikletin hafif ticari araca yandan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Taştan Sönmez Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Burak Y. kontrolündeki 05 AFC 850 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Mehmet A. yönetimindeki 05 AAB 084 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı Cemal E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.