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Amasya'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika
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Amasya'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: Yaralı Kurtarıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil bariyerlere çarptı ve sürücü Rüstem Dede yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Dede, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Amasya\'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: Yaralı Kurtarıldı
29.12.2023 - 15:43,
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AMASYA'nın Merzifon ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilinde sıkışan Rüstem Dede, itfaiye ekipleri tarafından yaralı çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Merzifon- Gümüşhacıköy kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Rüstem Dede'nin kontrolünü yitirdiği 55 FT 909 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Dede, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Rüstem Dede, ilk müdahalesinin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dede'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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