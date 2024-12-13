Amasya'da Sokak Hayvanları İçin 20 Kedi Evi Yerleştirildi

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(AMASYA) - Amasya Belediyesi, "Pati Evleri Projesi" kapsamında kentin 20 ayrı noktasına kedi evleri yerleştirdi. Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Can dostlarımızı yaşatmak için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz" dedi.

Amasya Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek, barınma ve beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarına destek olmak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Pati Evleri Projesi'yle sokak hayvanlarının yaşam standartlarının artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Veteriner İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri iş birliğiyle 20 adet kedi evi hazırlandı. Hazırlanan kedi evleri hayvanseverlerden gelen talepler dikkate alınarak 20 ayrı noktaya yerleştirildi.

"Hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını destekleyeceğiz"

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının sıcak bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmeleri için çaba gösterdiklerini söyleyen Başkan Sevindi, "Can dostlarımızın daha iyi yaşam şartlarına sahip olmalarını sağlarken, aynı zamanda vatandaşlarımızın sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kedi evlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasıyla, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını destekleyeceğiz. Can dostlarımızı yaşatmak için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz" açıklamasını yaptı.