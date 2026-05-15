Amasya\'da Şükür ve Bereket Duası Programı

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde düzenlenen "Şükür ve Bereket Duası" programında vatandaşlar birlik ve beraberlik içinde dua etti.

Arkutbey Camisi'nde gerçekleştirilen programda, İl Müftüsü İbrahim Yavuz tarafından şükür ve bereket duası yapıldı.

Program kapsamında Adil Candemir Anadolu Lisesi salonunda katılımcılara yemek ikram edildi.

Etkinliğe Amasya Valisi Önder Bakan, Ak Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Kaymakam Ertuğrul Arslan, Belediye Başkanı Cihan Demir, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.