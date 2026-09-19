Amasya Göynücek\'te 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Kaymakam Akman gazilerle buluştu

Amasya Göynücek'te 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Kaymakam Akman gazilerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Göynücek'te 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören yapıldı; Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Törenin ardından Kaymakam Oğuzhan Akman ve Belediye Başkan Vekili Eray Tepe gazilerle bir araya geldi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Göynücek Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenek sunumunun ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.
Ardından Göynücek Kaymakamı Oğuzhan Akman ve Göynücek Belediye Başkan Vekili Eray Tepe, gazilerle bir araya geldi.
Kaynak: AA
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