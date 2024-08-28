Amasya Merzifon'da Okul Öncesi Çocuk Şenliği Düzenlendi

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Zübeyde Hanım Anaokulu tarafından "Okul Öncesi Çocuk Şenliği" yapıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaymakam Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin son derece önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğin çocukların gelişimine katkı sağladığını dile getiren Karaaslan, "Bu tür etkinliklerin çocukların eğlenerek öğrenmeleri, sosyal becerilerini geliştirmeleri, özgüvenlerini artırmaları ve bunun yanında ailelerin de çocuklarının gelişim sürecine dahil olmasında önemli bir rolü var. Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

Çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, şenlikte keyifli vakit geçirdi.