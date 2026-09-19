Amasya Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni çelenk sunumuyla başladı - Son Dakika
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Amasya Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni çelenk sunumuyla başladı

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Amasya Taşova\'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni çelenk sunumuyla başladı
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Amasya Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Jandarma Astsubay Onur Bulut, gazilik şerefine ulaşan kahramanların gününü kutladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Jandarma Astsubay Onur Bulut, vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını ortaya koyarak gazilik şerefine ulaşan kahramanların Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törene Kaymakam Turan Bayram, Belediye Başkanı Ömer Özalp, Cumhuriyet Savcısı Yakup Güngör ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Amasya Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni çelenk sunumuyla başladı - Son Dakika
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