Amasya Valisi Önder Bakan midibüs kazasında yaralanan 31 kişiyi hastanede ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gözlek köyünde meydana gelen midibüs kazasında yaralanan 31 kişi, Amasya Valisi Önder Bakan tarafından hastanede ziyaret edildi. Bakan, tedavi gören vatandaşların durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
VALİ BAKAN, YARALILARI ZİYARET ETTİ
Amasya Valisi Önder Bakan, sabah saatlerinde Gözlek köyünde 31 kişinin yaralandığı midibüs kazası sonrası tedavi gören vatandaşları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Vatandaşların durumları hakkında bilgiler alan Vali Bakan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şerife Serap KARA/AMASYA,
Kaynak: DHA
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