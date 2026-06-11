AMB Mevduat Faizini Artırdı

Avrupa Merkez Bankası üç yıl aranın ardından mevduat faizini ilk kez artırdı. Ekonomistlerin doğru bulduğu karara sendikalar karşı çıkıyor.Avrupa Merkez Bankası (AMB), enflasyondaki artış nedeniyle yaklaşık üç yıl aranın ardından ilk kez mevduat faiz oranını artırarak yüzde 2,0'dan yüzde 2,25'e yükseltti.

AMB Konseyi para politikasını büyük ölçüde belirlenen bu faiz oranı üzerinden yönetiyor; tasarruf sahipleri için vadesiz ve vadeli mevduat faizlerine de buna göre karar veriliyor.

İran savaşının ardından artan enerji maliyetlerinin körüklediği enflasyon oranı, Euro Bölgesi'nde son dönemde yüzde 3,2 ile AMB'nin yüzde 2,0 hedefinin belirgin şekilde üzerine çıkmıştı. AMB son faiz artırımını Eylül 2023'te yapmıştı.

Münih merkezli Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (İfo) Başkanı Clemens Fuest, "Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 3'ü aştığına ve İran çatışmasında rahatlama ihtimali düşük olduğuna göre, faiz artırımı şu an doğru adım" diyerek AMB'nin piyasaların zaten fiyatladığı durumu takip ettiğini belirtti.

Yeniden Yapılanma Kredi Kurumu (KfW) isimli Alman kalkınma bankasının baş ekonomisti Dirk Schumacher de "Bu adım finans piyasalarına, aynı zamanda şirketlere ve hane halklarına AMB'nin enflasyon dinamiklerini çok yakından takip ettiğine dair bir sinyal olmalı" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansının görüşüne başvurduğu ekonomistler Eylül ayında bir faiz artışı daha beklediklerini dile getirdi.

Sendikalar faiz artışına karşı

Yükselen faizler, yatırım kredilerini pahalılaştırdığı için ekonomiyi de yavaşlatabilir. Bu nedenle sendikalar faiz artışından kaçınılması gerektiğini savunuyor. "Mevcut durumda faiz artışı ciddi bir hata anlamına geliyor ve ekonomik toparlanmayı kasıtlı olarak daha da kesintiye uğratır" diyen Alman Sendikalar Birliği (DGB) Başkan Yardımcısı Stefan Körzell, Reuters'e yaptığı açıklamada "Oysa Almanya ve Avrupa'nın büyümeye ve istikrara her zamankinden daha çok ihtiyacı var" dedi. Euro Bölgesi'nin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) 2026'nın birinci çeyreğinde yüzde 0,2 oranında küçülmüştü; bu da Euro Bölgesi'nin bir ayağının resesyonda olduğu anlamına geliyor.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından enerji fiyatlarında bir anda büyük bir artış yaşanmıştı. AMB, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enflasyon oranını geçici olarak yüzde onun üzerine çıkardığı dönemde yaşandığı gibi bir enflasyon şokunu önlemeyi amaçlıyor. Merkez Bankası o dönemde enflasyon dalgasını çok uzun süre hafife aldığı ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

AMB Başkanı Christine Lagarde ve Banka'nın diğer temsilcileri son dönemde yaptıkları açıklamalarla bu kez daha dikkatli olacaklarını ifade etmişti.

İran savaşı sonucu artan enerji fiyatları nedeniyle Euro Bölgesi ülkelerinde gelecek üç yıl için ortalama yüzde 2,9 enflasyon oranı bekleniyor.

Reuters/ ET,JD