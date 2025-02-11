Ambulans Kara Saplandı, Hamile Kadın Zor Kurtarıldı - Son Dakika
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Ambulans Kara Saplandı, Hamile Kadın Zor Kurtarıldı

Ambulans Kara Saplandı, Hamile Kadın Zor Kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğum sancıları çeken bir kadını hastaneye götüren ambulans kara saplandı. İş makineleriyle açılan yol sayesinde hamile kadın hastaneye ulaştırıldı.

11.02.2025 17:19  Güncelleme: 17:20
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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde doğum sancıları tutan kadını hastaneye götürmek için yola çıkan ambulans kara saplandı. Ekipler iş makinesiyle yolu açıp, kadının hastaneye ulaşmasını sağladı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyünde doğum sancıları tutan hamile kadının yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Hamile kadını ambulansa alan sağlık ekibi, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Ancak, yoğun yağışın olduğu bölgede ambulans kara saplandı. Durumdan haberdar olan Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın talimatıyla Özel İdare ekipleri iş makineleriyle bölgeye giderek yolu açarak ambulansa ulaştı. Kurtarılan ambulans, hamile kadını Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların acil sağlık taleplerinin en kısa sürede karşılanması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: DHA

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