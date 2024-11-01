Amedspor Taraftarlarına Erzurum'da Yasak - Son Dakika
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Amedspor Taraftarlarına Erzurum'da Yasak

Erzurum'da Amedspor taraftarları için yasak getirildi, ekip mahkemeye başvurdu.

01.11.2024 11:50
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Erzurumspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında pazar günü Erzurum'da oynanacak maç için konuk takım taraftarlarına yasak getirildi. Erzurum Valiliği'nin aldığı kararda, "Amed Sportif Faaliyetler taraftar grubunun (Barikat) yüksek risk grubu seyircilerden olduğu, Erzurum'un milli ve manevi değerlere bağlılığı ile tezahür eden bir il olması ve Erzurumspor FK taraftarlarının sosyo-kültürel yapısı göz önüne alındığında, başta seyirci ve sporcuların güvenliği olmak üzere meydana gelebilecek olumsuz olaylarda maddi ve manevi zararların yaşanabileceği" belirtildi.

Trendyol 1. Lig'in 11'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, 3 Kasım Pazar günü Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Erzurum Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nca alınan kararla, Amed Sportif Faaliyeti'ne taraftar yasağı getirildi. Kararda, "Amed Spor Faaliyetleri'nin 'Barikat' adı verilen taraftar grubunun 'yüksek risk grubu' seyircilerden olduğu, Erzurum'un milli ve manevi değerlere bağlılığı ile tezahür eden bir il olması ve Erzurumspor taraftarlarının sosyo-kültürel yapısı göz önüne alındığında başta seyirci ve sporcuların güvenliği olmak üzere meydana gelebilecek olumsuz olaylarda maddi ve manevi zararların yaşanabileceği" dikkat çekildi.

Erzurum'a girişlerine izin verilmeyecek

Diyarbakır ve bölgeden gelecek taraftarların Erzurum'a alınmayacağı belirtiyen İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararında şu ifadelere yer verildi:

"Amed Sportif Faaliyetler taraftar grubunun (Barikat) Yüksek Risk Grubu seyircilerden olduğu, Erzurum'un milli ve manevi değerlere bağlılığı ile tezahür eden bir il olması ve Erzurumspor FK taraftarlarının sosyo-kültürel yapısı göz önüne alındığında başta seyirci ve sporcuların güvenliği olmak üzere meydana gelebilecek olumsuz olaylarda maddi ve manevi zararların yaşanabileceği, 3 Kasım 2024 tarihinde saat: 16: 00'da ilimiz Kazım Karabekir Stadyumunda Trendyol 1.Lig 11. haftasında oynanacak olan Erzurumspor FK- Amed Sportif Faaliyetler müsabakasına ev sahibi takım taraftarlarının yoğun katılım sağlayacağının değerlendirildiği, Amed Sportif Faaliyetler misafir seyircisi gelmesi durumunda stadyum çevresi, stadyum geliş gidiş güzergahlarında ve müsabakada iki takım taraftarlarını karşı karşıya getirebilecek slogan ve hakaret içerikli tezahürat yapılması halinde gerginlik oluşabileceği, Amed Sportif Faaliyetler takımının geçmiş dönemlerde deplasmanda ve evinde oynadığı müsabakalarda yaşanan olaylar değerlendirildiğinde saha içinde ve dışında çıkabilecek olayların sporun dostluk ve kardeşlik ruhunu zedeleyeceği, mevcut gerilimin ilimize yansıma ihtimali olduğundan müsabaka öncesi esnası ve sonrasında ev sahibi takım taraftarları ile misafir takım taraftarları arasında telafisi mümkün olmayan muhtemel olaylara sebebiyet vermemek amacıyla ve Erzurumspor Futbol Kulübünün yazılı talebine istinaden Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarının müsabakaya alınmamasına, müsabaka için başta Diyarbakır ili olmak üzere diğer illerden ilimize gelecek misafir takım taraftarların uygulama noktalarından ilimize girişileninin engellenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir."

Amedspor, kararı yargıya taşıdı

Erzurum İdare Mahkemesi'ne başvuran Amed Sportif Faaliyetler, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlarının iptalini istedi. Yürütmenin durdurulması iptali için mahkemeye başvuran Amed Sportif Faaliyetler başvuru dilekçesinde, "Kanunilik, ölçülülük, belirlilik ilkeleri ile 'eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı, 'toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı' ile 'ifade özgürlüğü' haklarının hukuka, kanuna, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı şekilde sınırlandırılmasına sebebiyet veren Erzurum Valiliği İl Spor ve Güvenlik Kurulunun 2024/12 sayılı işlemin 1 Kasım 2024 tarihinde verilecek yürütmenin durdurulması kararı neticesinde dava sonunda iptaline karar verilmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Amedspor Taraftarlarına Erzurum'da Yasak - Son Dakika

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