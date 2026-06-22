Turgut Reis 461. yılında Bodrum'da anılıyor - Son Dakika
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Turgut Reis 461. yılında Bodrum'da anılıyor

22.06.2026 09:21  Güncelleme: 10:33
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Amiral Turgut Reis, şehit edilişinin 461’inci yılında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

(MUĞLA) - Amiral Turgut Reis, şehit edilişinin 461'inci yılında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen Amiral Turgut Reis'i Anma Etkinlikleri kapsamında bugün saat 20.30'da Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde araştırmacı Tarık Eray Çakır'ın sunumuyla "Karabağ Kıyılarından Akdeniz'e Turgut Reis'in İzinde" söyleşisi gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, 23 Haziran 2026 Salı günü (yarın) Karabağ Turgut Reis Heykeli önünde saat 19.00'da yapılacak anma töreni ile devam edecek. Törenin ardından saat 20.30'da Turgutreis Migros önünden başlayacak kortej yürüyüşü ve İncirliova Mehteran Takımı gösterisi gerçekleştirilecek. Saat 21.30'da ise Turgutreis Atatürk Meydanı'nda Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu tarafından anma konseri verilecek. Program, saat 22.30'da Turgutreis Yalı Camii önünde lokma ikramı ile son bulacak.

Halka açık ve ücretsiz olarak yapılacak etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turgut Reis 461. yılında Bodrum'da anılıyor - Son Dakika

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