Amor'dan Barım'a Destek

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla yargılandığı davada menajer Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Türk yargısının, hukukla açıklanamayan bir başka skandal kararı" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"13 yıl önce Gezi olaylarına karıştığı iddiasıyla bugün 12 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan menajer Ayşe Barım ile dayanışma içindeyim. Türk yargısının, hukukla açıklanamayan bir başka skandal kararı. Bugün Adalet Bakanı olan başsavcının bir başka kurbanı."