Hollanda'nın başkentinde başlayan "Amsterdam Işık Festivali"nde 19 ışık gösterisi sunuldu.

Amsterdam Light Festival Vakfı tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen festivalde, dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlara ait eserler sergilendi.

Her sene yüz binlerce kişinin katıldığı, Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görülen "Amsterdam Işık Festivali"nde 19 gösteri sunuldu.

Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışıklı gösterileri yürüyerek veya gemi turlarıyla izledi.

Festival 17 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.