Amur Gaz Kimya Kompleksi'nde Yangın: 7 Ölü - Son Dakika
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Amur Gaz Kimya Kompleksi'nde Yangın: 7 Ölü

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Rusya'daki yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Rusya'nın Amur Bölgesi'nde yapımı süren Amur Gaz Kimya Kompleksi'nin şantiye alanında çıkan yangında ölü sayısının 7'ye yükseldiği, 9 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Kompleksin basın servisinden yapılan açıklamada, tesiste dün çıkan yangına ilişkin bilgiler verildi.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında 4 Çin vatandaşının daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, böylece yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 1'i Rusya, 6'sı Çin vatandaşı olmak üzere 7'ye yükseldiği belirtildi.

Yüklenici şirkette çalışan 9 Çin vatandaşının akıbetinin ise henüz bilinmediği ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, olayın ardından 152 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu, çeşitli derecelerde yaralanan 36 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Şantiye alanındaki yangının söndürüldüğüne işaret edilen açıklamada, bölgedeki yerleşim alanlarının havasında zararlı madde sınır değerlerinin aşılmadığı ifade edildi.

Rus Sibur ve Çinli Sinopec tarafından inşa edilen Amur Gaz Kimya Kompleksi'nin dünyanın en büyük polimer ve gaz-kimya üretim tesisleri arasında yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güncel, Rusya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amur Gaz Kimya Kompleksi'nde Yangın: 7 Ölü - Son Dakika

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