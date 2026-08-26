Anabasis Yolu'na Turizm Yatırımı - Son Dakika
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Anabasis Yolu'na Turizm Yatırımı

Anabasis Yolu\'na Turizm Yatırımı
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Maçka'da tarihi Anabasis Yolu, yürüyüş ve doğa turizmine kazandırılacak. Proje hazırlandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaklaşık 2 bin 400 yıllık geçmişe sahip tarihi "Anabasis Yolu", yürüyüş ve doğa turizmine kazandırılacak.

Güzergahın Maçka'dan geçen bölümünde turizm çalışmaları yürütülüyor.

Maçka Kaymakamı Şahin Demir ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, tarihi güzergahın önemli noktalarından İskobel ve Kofrakol yaylalarında incelemelerde bulundu.

Koçhan, Anabasis Yolu'nun Maçka'nın tarihi ve turistik değerleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

İskobel Yaylası'nın tarihi açıdan önemine dikkati çeken Koçhan, "Ksenophon'un yazdığı On Binlerin Dönüşü adlı eserde anlatılan On Binler ordusunun denizi ilk kez gördüğü yerin bu bölge olduğu değerlendiriliyor. Denizi gördüklerinde burada yüksek bir taş yığını oluşturuyor, kalkanlarını kırıyor ve bu noktadan denize doğru yürüyüşlerine devam ediyorlar." dedi.

"Güzergah tarihi özelliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor"

Koçhan, Anabasis Yolu'nun Maçka'ya kadar uzanan bölümünün yaklaşık 30 kilometrelik kesintisiz yürüyüş parkuru oluşturduğunu belirterek, güzergahın tarihi özelliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıktığını ifade etti.

Yolun trekking ve kamp turizmi açısından önemli potansiyel taşıdığını dile getiren Koçhan, turizm rotasının oluşturulması için Tarım ve Orman Bakanlığı, Maçka Kaymakamlığı ile Maçka Belediyesinin işbirliğiyle proje hazırlandığını aktardı.

Koçhan, Anabasis Yolu'nu turizme kazandıracaklarını vurgulayarak, "Böylece binlerce yıl sonra insanları bu tarihi yürüyüş güzergahıyla yeniden buluşturmuş olacağız. Güzergahın önümüzdeki yıl tamamen hazır hale getirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Kofrakol Yaylası'nın da Sümela Manastırı'nı kuş bakışı gören önemli noktalardan biri olduğuna işaret eden Koçhan, güzergah boyunca kamp alanları oluşturulmasının planlandığını, yaklaşık iki üç gün sürecek yürüyüşlerle ziyaretçilerin bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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