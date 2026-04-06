Anadolu Ajansı 106 Yaşında
Anadolu Ajansı 106 Yaşında

06.04.2026 17:15
KGD ve ZGC, AA'nın 106. yılını kutlayarak, habercilikteki katkılarını takdir etti.

Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) ile Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dernekten yapılan açıklamada, AA'nın kurulduğu günden bu yana tarafsız, hızlı ve güvenilir haberciliğin simgesi olduğunu bildirildi.

AA'nın, Milli Mücadele'nin sesi olarak başlayan yayıncılık serüvenini, bugün küresel ölçekte saygın bir haber ajansı olarak sürdürdüğü aktarılan açıklamada, AA'nın basın mesleğine ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine sunduğu katkıların takdirle karşılandığı ifade edildi.

ZGC'den yapılan açıklamada, AA'nın marka haline geldiğini ifade ederek, "Habercilik adına profesyonel bir ruhla yol alan, nitelikli ve kaliteli haberleriyle dikkat çeken AA'nın zaman mefhumu olmaksızın sürdürdüğü çalışma temposu, tüm camiaya örnek teşkil ediyor. Ülkemizde, bölgemizde ve dünya coğrafyasında Anadolu Ajansının haklı yerini sağlamlaştırdığını görüyoruz. Başta AA yönetimi olmak üzere bölge müdürleri ile tüm çalışanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

