Anadolu Esintileri Carnegie Hall'de - Son Dakika
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Anadolu Esintileri Carnegie Hall'de

Gürer Aykal yönetimindeki konserde Anadolu kültürü Batı klasik müziğiyle buluştu.

19.12.2024 10:46
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NEW New York Carnegie Hall'da düzenlenen "Anatolian Inspiration" (Anadolu Esintileri) adlı konserde, ABD'li müzikseverlere, ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde klasik müzik ziyafeti sunuldu.

Şef Aykal'ın sanatsal liderliği ve vizyonuyla sahneye aktarılan etkinlikte, New Manhattan Sinfonietta Orkestrası, Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu Batı klasik müziğiyle buluşturan bir repertuarla müzikseverlerin karşısına çıktı.

Manhattan adasındaki dünyaca ünlü konser salonunda gerçekleşen klasik müzik konserinde, virtüöz düzeyinde bir çok müzisyenin ile keman virtüözü Yiğit Karataş'ın performansları büyük beğeni topladı.

Karataş, Türk müzik kültürünün zenginliğinin Batı klasik müziğiyle harmanlandığı konserde, Mozart'ın "Türk Konçertosu" olarak da bilinen Keman Konçertosu No. 5'i icra etti.

Dinletilerinin büyük beğeni topladığı konser, Muammer Sun'un Anadolu ezgilerini yansıtan "Anadolu Süiti" ve Mozart'ın başyapıtlarından 40. Senfoninin çalınması ile son buldu.

Konser bitiminde salonu dolduran müzikseverleri selamlayan Şef Aykal ve keman virtüözü Karataş başta olmak üzere, New Manhattan Sinfonietta'nın sahne alan tüm sanatçıları, dinleyicilerin uzun süren alkışlarıyla sahneden uğurlandı.

Konser sonunda AA muhabirine konuşan New Manhattan Sinfonietta Sanat Yönetmeni İbrahim Yazıcı, "Bu konser, Türk kültürünün uluslararası arenada nasıl büyük bir ilgi gördüğünü bir kez daha kanıtladı." dedi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk Hava Yollarının (THY) da destek verdiği konser sonunda, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve eşi Zeynep Yazal sahneye inerek Şef Gürer Aykal'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

Gürer Aykal, Manhattan, Virtüöz, Karataş, Mozart, Müzik, Son Dakika

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