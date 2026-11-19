HALEP (AA) – Anadolu Federasyonu tarafından Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde sivil toplumun uluslararası alandaki rolü, fırsatları ve işbirliği imkanlarının ele alındığı "Türkiye Yüzyılı ve Sivil Diplomasi Çalıştayı" Halep'te gerçekleştirildi.

Halep'teki bir otelde düzenlenen çalıştaya Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Halep Vali Yardımcısı Muhammed Manafi, Siyasi Büro temsilcisi Abir Feris, Gençlik Birliği Başkanı Bilal Abdullah, belediye yönetim kurulu üyesi Yusuf Neyrabani, Suriyeli milletvekilleri Ammar Tavus, Abdülaziz Narabi, Lara Kadid ve Tarık Silo ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştayda Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarının uluslararası alandaki rolü, işbirliği imkanları ve sivil diplomasi faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaş bitti ama kalkınma, fikir, düşünce, kültür, entelektüel ve iktisadi anlamda da Suriye'nin yanındayız, içindeyiz, beraberiz." dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yurt içi ve yurt dışından katılımcıların yer aldığı geniş kapsamlı bir sempozyum düzenlediklerini hatırlatan Aldemir, benzer programları Avrupa'da, Suriye'de ve Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Aldemir, Türkiye'nin bölgesel sorunların çözümünde önemli rol üstlendiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye ve bölge meselesi uzun süredir dünyanın çözemediği sorunlar arasında yer alıyor. Ancak Türkiye, bir süredir temas ettiği meseleleri çözebiliyor. Terörü çözüyor, Suriye'deki çatışmaların ve bölünmüşlüğün sona ererek bütünlüğe kavuşmasına katkı sağlıyor."

Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinden Somali'ye, Katar'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyadaki gelişmelerde etkin rol oynadığını belirten Aldemir, Anadolu Federasyonu olarak bu süreçlere düşünsel ve entelektüel katkı sağlayacak bir zemin oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Vermeye değil almaya geldik"

Halep'teki çalıştayın amacına dair Aldemir, sivil toplum kuruluşları ve siyasetçilerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine dikkati çekti.

Her toplumun ve kuruluşun kendine özgü birikimi bulunduğunu ifade eden Aldemir, şöyle devam etti:

"Biz şöyle bakıyoruz: Herkesin bir donanımı var. Onlarda olanı biz alıyoruz, bizde olanı onlarla paylaşıyoruz ve birlikte daha güçlü oluyoruz. O açıdan vermeye değil almaya geldik. Alırken de onların ihtiyaçları ortaya çıkıyor, paylaşıyoruz."

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının Suriye'nin farklı aşamalarında önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Aldemir, ülkedeki savaşın ardından yeniden yapılanma ve kalkınma sürecinde de Suriyelilerle birlikte hareket ettiklerini vurguladı.

Aldemir, "Zaten buradayız. Buralarda bizim kültür merkezlerimiz var. Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin harika çalışmaları var Suriye'nin her aşamasında. Savaş bitti ama kalkınmada fikir, düşünce, kültür, entelektüel, iktisadi anlamda da Suriye'nin yanındayız, içindeyiz, beraberiz." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum uluslararası karar alma süreçlerinde söz sahibi olmalı

Halepli sivil toplum aktivisti Ahmed Hallak da sivil toplumun yerel ihtiyaçlara yönelik çözüm üretme rolünden sivil diplomasiye geçişinin önemine dikkati çekti.

Çalıştayda, sivil toplumun ortaklık ve denetim rolünün ötesine geçerek uluslararası karar alma süreçlerinde nasıl daha etkin yer alabileceğinin tartışıldığını belirten Hallak, toplumlar arasında ortak paydaların oluşturulmasının önemini vurguladı.

Hallak, bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının uluslararası ilişkilerdeki etkisinin artırılması, toplumlar arasında ortak bir anlayış geliştirilmesi ve sivil diplomasinin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alındığını söyledi.

Sivil toplumun yalnızca alınan kararların uygulanmasında değil, uluslararası politikaların ve ilişkilerin şekillendirilmesinde de belirleyici rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Gençler arasındaki bilgi ve beceri açığı kapatılmalı

Makine mühendisi ve yapay zeka eğitmeni Nadine Ağa el-Kalaci ise Suriye'nin 15 yıllık izolasyon nedeniyle teknolojik gelişmelerin gerisinde kaldığını belirterek, gençlerin bu alandaki bilgi ve beceri eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Halep Üniversitesinde öğretim görevlisi Kalaci, "Türkiye Yüzyılı ve Sivil Diplomasi Çalıştayı" kapsamında yaptığı değerlendirmede, uluslararası deneyim paylaşımının önemine vurgu yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarının eğitim faaliyetlerine daha fazla katkı sunması gerektiğini vurgulayan Kalaci, "Dünya teknoloji alanında hızla ilerlerken Suriyeliler ne yazık ki geride kaldı. Gençlerimiz arasındaki bilgi ve beceri açığı oldukça büyük." dedi.

Çalıştayın farklı ülkelerin deneyimlerinden yararlanmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Kalaci, "Suriye'nin geleceğinin inşasında en etkin unsur gençlerdir. Ülkemizi yeniden inşa etmek için dostlarımızın deneyimlerinden yararlanmalıyız." ifadelerini kullandı.