Anadolu Medeniyetleri Müzesi\'nde \'Ulu Bozkırın Altını\' sergisi açıldı

"Ulu Bozkırın Altını" sergisinin açılışı ve Kazak arkeolog Zainolla Samashev'in "Eski Türk Betim Sanatı" kitabının tanıtımı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yapıldı.

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Doğu Kazakistan Eyaleti Vali Yardımcısı Darhan Sapanov, akademisyenler ve Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Yazgı, serginin Kazakistan'ın tarihi ve zengin kültürel mirasını gösterdiğine işaret ederek, katılımcıları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Sergide çok eski eserlerin gösterileceğini belirten Yazgı, "Bu sanat eserleri sahip oldukları maddi değerlerin yanında Türk halklarının ortak tarihini, ortak kültürünü ve ortak sanatsal mirasını gözler önüne sermesi açısından da bizim için çok önemli." dedi.

Büyükelçi Sapiyev, davetlilerin katılımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kazakistan'ın "güzel ve özel mekanlarla dolu bir ülke" olduğuna dikkati çeken Sapiyev, ülkesinin arkeolojik zenginliklere sahip olduğunu söyledi.

Sapiyev, etkinliğin amacının Türkiye ile Kazakistan arasındaki "kardeşlik" ilişkilerini belirginleştirmek olduğunu vurgulayarak, "Bugün, biz burada hepimiz bir kardeşlik havasında yaşıyoruz." dedi.

Etkinlik, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.