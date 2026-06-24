Anadolu Millet Bahçesi Açıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ne kazandırılan Anadolu Millet Bahçesi hizmete açıldı.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 40 dönümlük alan üzerine inşa edilen millet bahçesi, klasik millet bahçesi anlayışının ötesinde, sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerini gerçekleştirebileceği özel bir merkez olarak tasarlandı.

Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunmak ve özellikle hemşehri derneklerine nitelikli bir etkinlik alanı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje, bu yönüyle örnek bir model olarak öne çıkıyor.

Anadolu Millet Bahçesi, 2 bin 750 metrekarelik etkinlik alanı ve 200 metrekarelik sahnesiyle kültürel programlar, festivaller, şenlikler ve sosyal buluşmalar gibi geniş katılımlı organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip.

Millet bahçesinde ayrıca, iki idari bina, mescit, güvenlik birimi ve çeşitli sosyal donatılar yer alırken sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyabileceği altyapının tek merkezde sunulması hedefleniyor.

Tesiste bay ve bayan mescitleri ile şadırvan, 3 çocuk oyun alanı, çok amaçlı spor sahası, halı saha, 420 oturma birimi, 4 çeşme ve 4 pişirme ünitesi bulunuyor.

Geniş yeşil alanları ve fonksiyonel yapısıyla millet bahçesinin farklı kültürlerin ve geleneklerin yaşatılacağı önemli bir buluşma noktası olması amaçlanıyor.

Anadolu Millet Bahçesi, açılışının ardından ilk etkinliğine de ev sahipliği yaptı. Sivas Doğanşar Alan Köyü Geleneksel Keşkek Şenliği, yeni alanda gerçekleştirilen ilk organizasyon olarak vatandaşları bir araya getirdi.