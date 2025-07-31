Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması yapılacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek- Akyazı kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışmanın başlayacağı 4 Ağustos'tan itibaren otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım açık istikametten gidiş geliş şeklinde verilecek.
Ayrıca çalışmanın bir etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Anadolu Otoyolu Akyazı Kavşağı'nda Ankara istikametine çıkış kapatılacak.
Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda Üstyapı Yenileme Çalışması - Son Dakika
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