Anadolu Üniversitesi’nden 2 Yeni Yabani Soğan Türü

Anadolu Üniversitesi akademisyenlerinin yer aldığı araştırma ekibi, dünya literatürüne 2 yeni endemik yabani soğan türü kazandırdı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uluslararası bilim dünyasında Q1 kategorisinde yer alan "Life" ve "Plants" dergilerinde yayımlanan çalışmalarla, "Allium kazim-kosei" ve "Allium aralii" adlı 2 yeni tür bilimsel literatüre girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bülent Köse, keşif sürecinin Türkiye'nin floristik açıdan zengin ve yeterince araştırılmamış bölgelerinde yürütülen sistematik arazi çalışmalarıyla başladığını bildirdi.

Arazi çalışmalarında toplanan örneklerin mevcut literatürde yer alan diğer "Allium" türlerinden farklı özellikler taşıdığının belirlenmesi üzerine laboratuvar ve herbaryum incelemelerine geçildiğini belirten Köse, türlerin tanımlanmasında bütüncül taksonomi yaklaşımının benimsendiğini kaydetti.

Köse, çalışmaların Q1 kategorisindeki uluslararası dergilerde yayımlanmasının araştırmanın bilimsel niteliğini ortaya koyduğunu kaydederek, "Uluslararası endekslerde en üst başarı dilimini temsil eden Q1 kategorisindeki bir dergide bu çalışmaların yayımlanması, araştırmamızın küresel ölçekte en yüksek bilimsel standartlara, metodolojik doğruluğa ve özgünlüğe sahip olduğunun resmi bir tescilidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 3 farklı fitocoğrafik bölgenin kesişim noktasında bulunması nedeniyle yüksek biyolojik çeşitliliğe ve endemizm oranına sahip olduğuna dikkati çeken Köse, yeni türlerin bu genetik mirasa önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Köse, yeni türlerin kayıt altına alınmasının doğa koruma çalışmaları açısından da önem taşıdığını belirterek, "Tanımadığınız şeyi koruyamazsınız. Bir canlıyı koruyabilmenin ilk ve en temel şartı onun varlığından haberdar olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.