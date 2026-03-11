Anadolu Üniversitesi ve KAV İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Üniversitesi ve KAV İşbirliği Protokolü İmzaladı

11.03.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi ile KAV arasında kamu yönetimi ve eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi ile Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ulvi Saran, Anadolu Üniversitesi Rektörü Yusuf Adıgüzel'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette iki kurum arasında işbirliği protokolüne imza atıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi ile KAV arasında kamu yönetimi, eğitim ve araştırma alanlarında bilgi, deneyim ve kaynak paylaşımının geliştirilmesi, ortak proje ve akademik çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İşbirliği çerçevesinde iki kurumun araştırma faaliyetleri ve eğitim programlarında çalışması, ayrıca forum, konferans, kongre, panel, çalıştay ve seminer gibi bilimsel etkinliklerin ortaklaşa düzenlenmesi planlanıyor.

Protokol kapsamında, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Ertuğrul yürütücülüğünde geliştirilen Anadolu Üniversitesi Ekonomik Güven Endeksi çalışmasının da işbirliği çerçevesinde sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi ve KAV İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da günlük 8 bin TL’ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor
İBB davasında eski CHP’li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para Bir tane delil gösterin İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin
Deprem olan ile Naci Görür’den korkutan uyarı Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Fenerbahçe Mert Müldür’ün nişanlısı için harekete geçti Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti
Dolar milyarderi Türkler açıkladı Murat Ülker 1 numara değil Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil
Rıza Baba’nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı Beynine pıhtı mı attı Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:51:43. #7.12#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi ve KAV İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.