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Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Sağanak yağış Kadıköy'de birçok yerde vatandaşları ve sürücüleri zor durumda bıraktı. Yağışın İstanbul'da akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.