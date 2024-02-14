Anagold Çöpler Altın Madencilik'ten Nehre Siyanür Akışı Olmadığı Açıklaması - Son Dakika
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Anagold Çöpler Altın Madencilik'ten Nehre Siyanür Akışı Olmadığı Açıklaması

Anagold Çöpler Altın Madencilik\'ten Nehre Siyanür Akışı Olmadığı Açıklaması

Anagold Çöpler Altın Madencilik, toprak kaymasının yaşandığı maden sahasındaki atık depolama havuzuyla ilgili herhangi bir tehlikenin olmadığını ve Fırat Nehri'ne herhangi bir siyanür akışının olmadığını belirtti. Şirket, olayın nedenlerini ve nasıl meydana geldiğini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattığını ve benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirleri alacağını açıkladı.

14.02.2024 12:54  Güncelleme: 12:55
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FİRMA: NEHRE SİYANÜR AKIŞI OLMADI

Anagold Çöpler Altın Madencilik'ten yapılan açıklamada toprak kaymasının yaşandığı maden sahasındaki atık depolama havuzuyla ilgili herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığı belirtildi. Fırat Nehri'ne herhangi bir siyanür akışının olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Angold Çöpler Altın Madencilik olarak, işletmemizde yaşanan elim olayın ardından çalışanlarımızın ve ailelerinin bu zorlu süreçte yaşadıkları endişe ve belirsizlikten dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. 13 Şubat Salı günü saat 14.28 sularında yığın liç alanımızda meydana gelen toprak kayması ile ilgili olarak daha önceki açıklamamızda da belirttiğimiz üzere olay meydana geldiği anda acil durum planı devreye alınmış, kurtarma operasyonları hemen başlatılmış ve halen devam etmektedir. Şu ana kadar kayan toprak altında 9 çalışanımızın olduğu belirlenmiştir. Çalışma arkadaşlarımız için arama ve kurtarma çalışmaları sahamıza gelen tüm kamu kurum ve kuruluşların desteği ile devam etmektedir. Anagold, olayın nedenlerini ve nasıl meydana geldiğini belirlemek için detaylı bir inceleme başlatmıştır. Profesyonel ekiplerimiz, olay yerinde ve ilgili kaynaklarda kapsamlı bir araştırma yapmaktadır. Bu inceleme süreci, şirketimizin ve diğer ilgili kuruluşların uzmanlarının katkılarıyla titizlikle yürütülmektedir. Buna göre, yığın liç alanının kaymasından kaynaklı olarak bir kaza meydana gelmiştir. Konunun atık depolama havuzu ile bir ilgisi yoktur. Atık depolama havuzumuz ile ilgili herhangi bir tehlike söz konusu değildir. Karasu (Fırat) Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır. Kayma nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmamış olup, buna rağmen gerekli tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır. Altı noktadan yüzey suyu numunesi alınmıştır. Alınan numuneler normal değerlerdedir ve herhangi bir kirlenme söz konusu değildir. Anagold, kamuoyunu olayın detayları konusunda tamamen bilgilendirecek ve nedenlerini net bir şekilde açıklayacaktır. Ayrıca, benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda kararlıdır. Şirketimiz, işçi sağlığı ve güvenliğini her zaman en üst düzeyde taahhüt etmektedir. Bu nedenle, yaşanan olayın nedenlerini tam olarak anlamak ve benzer durumların tekrarlanmasını önlemek için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız. Kamuoyunu ve ilgili tarafları olayın gelişimi konusunda düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Fırat Nehri, Madencilik, Çevre, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anagold Çöpler Altın Madencilik'ten Nehre Siyanür Akışı Olmadığı Açıklaması - Son Dakika

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