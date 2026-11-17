(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, Sözcü Medya Grubu'na yönelik operasyona ilişkin, "İzlediği yayın çizgisi ile Türkiye'nin basın-yayın hayatına damga vurmuş ve muhalif çizgide yayın yapan Sözcü medya grubuna kayyum atanması, şüphesiz ki bir hukuki süreçten ziyade milletin alternatif haber alma hakkı ve siyasi muhalefetin anayasal haklarının bertarafı için atılmış hukuksuz ve cüretkar bir son adımdır" dedi.

Akalın, Sözcü Medya Grubu'na yönelik operasyon ve kanala kayyum atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"İzlediği yayın çizgisi ile Türkiye'nin basın-yayın hayatına damga vurmuş ve muhalif çizgide yayın yapan Sözcü medya grubuna kayyum atanması, şüphesiz ki bir hukuki süreçten ziyade milletin alternatif haber alma hakkına ve siyasi muhalefetin anayasal haklarının bertarafı için atılmış hukuksuz ve cüretkar bir son adımdır. 'Tek adam' sistemi 9. yılında Türkiye'nin eksik demokrasisini ve demokratik düzenini tek adam sermayesi, tek adam yargısı ve tek adam basını inşa ederek ortadan kaldırabilecek seviyeye gelmiştir. Türkiye'de demokratik hukuk devletinin yeniden inşası için kararlı bir şekilde siyasi mücadele yapmak, her vatansever Türk evladı için bir vatan borcu haline gelmiştir."