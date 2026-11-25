(ANKARA) - Anahtar Parti, "Yenidoğan bebeklerin kordon kanı ve dokularının estetik sektöründe ticari amaçlarla kullanıldığı iddiaları derhal araştırılmalıdır. Bu biyolojik materyallerin nereden, kimlerin izniyle temin edildiği ve ailelerin rızasının bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Bebeklerin biyolojik materyalleri ticari kazanç konusu olamaz. Sağlık Bakanlığı'nı açıklama yapmaya ve gerekli denetimleri gerçekleştirmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Varol Tosun, geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yenidoğan bebeklerin kordon kanı, güzellik merkezlerinin ticari malzemesi olamaz Bebeklerin kordon kanı ve dokularından elde edilen ürünlerin estetik amaçlarla pazarlandığına ilişkin son günlerde dillendirilen iddialar son derece vahimdir. Sağlık Bakanlığı'na soruyoruz, bu biyolojik materyaller hangi hastanelerden, hangi laboratuvarlardan, kimlerin izniyle temin ediliyor? Ailelerin bilgisi ve rızası var mı? Denetimler neden bu ürünlerin pazarlaması kamuoyuna yansıdıktan sonra ancak gündeme gelebiliyor? Bu iddialar bütün yönleriyle araştırılarak, iddialar doğru ise, tedarik zinciri ortaya çıkarılmalı ve sonuçlar kamuoyuyla acilen paylaşılmalıdır. Takipteyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Parti'nin resmi sosyal medya hesabından bu paylaşım alıntılanayak, "Yenidoğan bebeklerin kordon kanı ve dokularının estetik sektöründe ticari amaçlarla kullanıldığı iddiaları derhal araştırılmalıdır. Bu biyolojik materyallerin nereden, kimlerin izniyle temin edildiği ve ailelerin rızasının bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Bebeklerin biyolojik materyalleri ticari kazanç konusu olamaz. Sağlık Bakanlığı'nı açıklama yapmaya ve gerekli denetimleri gerçekleştirmeye çağırıyoruz" açıklamasını paylaştı.