Anaokulu Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara Moral - Son Dakika
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Anaokulu Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara Moral

Anaokulu Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara Moral

Erzurum'da anaokulu öğrencileri, lösemili çocuklar için balon bırakarak moral etkinliği düzenledi.

07.11.2024 14:20
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Erzurum'da anaokulu öğrencileri, lösemili çocukların tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Anaokulunda eğitim gören öğrenciler, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla, Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde bir araya geldi.

Lösemili çocukların, tedavi gördükleri servisten bakabilecekleri alanda toplanan öğrenciler, ellerindeki balonları hep birlikte bırakarak akranlarına moral verdi.

Hastane odasından lösemili çocukların izlediği etkinlikte, öğretmenler de "Birlikte çok güçlüyüz" yazılı pankart taşıdı.

Daha sonra öğrenciler, bazı hediyeler vermek için çocukların tedavi gördüğü servise çıktı.

Okul Müdürü Taner Birinci, her yıl binlerce çocuğun bu hastalıkla mücadele ettiğini hatırlatarak, tedavi gören çocuklara moral vermek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Hastane, erzurum, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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