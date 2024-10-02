Anaokulu Öğrencilerinin İtfaiye Ziyareti - Son Dakika
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Anaokulu Öğrencilerinin İtfaiye Ziyareti

Anaokulu Öğrencilerinin İtfaiye Ziyareti

Bafra'da anaokulu öğrencileri, İtfaiyecilik Haftası'nda itfaiye araçlarını inceledi.

02.10.2024 16:47
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Samsun'un Bafra ilçesinde anaokulu öğrencileri, itfaiye araçları ve ekipmanlarını inceledi.

Bafra Fatma Aliye Anaokulu öğrencileri, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğüne giderek, itfaiye ekipmanları ve araçlarını inceleme fırsatı buldu.

Okul müdürü Beyazıt Yıldırım, çocukları her yıl itfaiyeye getirdiklerini belirterek, "Amacımız çocuklarımızda duyarlılık oluşturmak, onları hayat konularında bilinçlendirmek. İtfaiye erleri öğrencilerimize ekipmanları hakkında bilgi verdi. Görsel olarak çocuklar bilgilendikleri için mutlu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anaokulu Öğrencilerinin İtfaiye Ziyareti - Son Dakika

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