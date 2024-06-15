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Anaokulundan mezun olan minikler gönüllerince eğlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde anaokulundan mezun olan öğrenciler, gönüllülerin destekleri ile doyasıya eğlendi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Kepez Ortaokulu'nun eğitim gören ana sınıfı öğrencileri, mezuniyet heyecanı yaşadı. Mezuniyet heyecanı yaşayan miniklere, Ceylanpınarlı gönüllüler tarafından sürpriz yapıldı. Gönüllüler tarafından öğretmenleri gözetiminde oyun ve oyuncak fuarına götürülen çocuklar, mezuniyet sonrası gönüllerince eğlendi. Öğrenci velileri, çocuklarını sevindiren gönüllülere teşekkür etti.

Öğrencilerin dönem boyunca öğretmenleri Berna Adıcan Aydın gözetiminde, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişimleri için yapılan tüm çalışmalar da sınıfın duvarlarında süslenerek sergilendi. Miniklerin sergisi büyük beğeni aldı.