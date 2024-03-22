Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkan seçimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da sona ereceği için yapılan seçimde, Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi başkanı oldu.
Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkan seçimi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Başkan Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da dolacağından, yapılan seçimde Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi başkanı oldu.
Seçimde, Kadir Özkaya 15 üyeden 9'unun, diğer üye Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 üyenin oyunu aldı. Özkaya'nın 4 yıllık başkanlık süresi 2 yıl 8 ay sonra sona erecek.
Resmi Gazete'de, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na, Kadir Özkaya'nın seçildiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya Seçildi - Son Dakika
Avrupa Birliği liderleri, Bosna Hersek'in 8 yıl önce başvuruda bulunduğu üyelik müzakerelerinin başlamasına onay verdi. Ancak müzakerelerin resmi olarak başlaması için ülkenin daha fazla reform yapması gerektiği belirtildi. Bosna Hersek'in üyelik süreci yıllar alabilir.
Kırıkkale'de muhtemel doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, hassas burun köpeklerle gecenin ayazında tatbikat yaptı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün hassas burunları 'İglo' ve 'Hera', muhtemel doğal afetlere karşı hazırlanıyor. K9 Arama Kurtarma Köpek Birimi ekipleri, gecenin ayazında da köpeklerle tatbikatlarını sürdürüyor.
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hafif ticari araç takla atarken, kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya sebebiyet veren sürücü gözaltına alındı. Kazanın ardından trafik tek şeritten verildi ve soruşturma devam ediyor.
Kırıkkale'de muhtemel doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, hassas burun köpeklerle gecenin ayazında tatbikat yaptı. K9 Arama Kurtarma Köpek Birimi ekipleri, enkaza saklanan canlı hedefleri hassas burunlarıyla en az hatayla bulmaya çalışıyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, seçim çalışmaları için Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi. Erbakan, vatandaşlara seslenerek vaatleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi ve tüm dünya mazlumlarını kurtarmak için 2028'de Yeniden Refah'ı iktidar yapacaklarını söyledi.
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 araç karıştı ve 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araca çarptığı ve takla attığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan sürücü gözaltına alındı. Kazanın ardından trafik tek şeritten verildi ve soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kocaeli'nin Türkiye'nin öncü illerinden biri olduğunu ve ihracatta büyük bir rol oynadığını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, Bitlis'in Tatvan ilçesine gelerek seçim çalışmalarını sürdürdü. Erbakan, vatandaşlara vaatleri ve hedefleri hakkında bilgi verirken, mazlumları da unutmadı.
Ünlü bestekar İsmet Nedim Saatçi'nin 93 yaşında Berlin'de vefat ettiği duyuruldu. Saatçi'nin yeğeni Nazan Saatçi, sevgili amcasının ailesine, akrabalarına ve sevenlerine baş sağlığı diledi. Saatçi'nin unutulmaz eserleri arasında 'Arım, Balım, Peteğim', 'Agora Meyhanesi', 'Ben Kimi Seveceğim' ve daha birçok şarkı yer alıyor.
OnePlus, akıllı telefon sektöründeki payını artırmak için yeni Ace 3V modelini tanıttı. 6,7 inç OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci, 50 MP + 8 MP arka kamera, 16 MP ön kamera, 5.500 mAh batarya ve Android 14 tabanlı ColorOS 14 gibi özelliklere sahip olan OnePlus Ace 3V'nin başlangıç fiyatı 277 dolar olarak belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?