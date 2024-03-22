Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya Seçildi

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Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkan seçimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da sona ereceği için yapılan seçimde, Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi başkanı oldu.

Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkan seçimi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Başkan Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da dolacağından, yapılan seçimde Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi başkanı oldu.

Seçimde, Kadir Özkaya 15 üyeden 9'unun, diğer üye Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 üyenin oyunu aldı. Özkaya'nın 4 yıllık başkanlık süresi 2 yıl 8 ay sonra sona erecek.

Resmi Gazete'de, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na, Kadir Özkaya'nın seçildiği belirtildi.