Anayasa Mahkemesi'nin 64. Kuruluş Yıldönümünü Kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anayasa Mahkemesi'nin 64. Kuruluş Yıldönümünü Kutlanacak

06.05.2026 03:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 Nisan 1962 tarihinde kurulan Anayasa Mahkemesi, 64. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

(ANKARA) - 25 Nisan 1962 tarihinde kurulan Anayasa Mahkemesi, 64. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

AYM'deki bu yılki program, yarın "Ne Bis in Idem İlkesinin Farklı Yargı Alanlarındaki Etkisi" temasıyla düzenlenecek sempozyum ile başlayacak. Açış konuşmalarını Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Hakimi Prof. Dr. Saadet Yüksel ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin'in yapacağı sempozyumun akademik oturumunu Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı yönetecek. Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Harun Mert, Danıştay Onüçüncü Dairesi Üyesi Fatih Mehmet Alkış, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Doç. Dr. Akif Yıldırım ve Prof. Dr. Feridun Yenisey sunumlarıyla sempozyuma katkıda bulunacak.

Sempozyumda, uluslararası ve ulusal hukukun en temel prensiplerinden biri olan "ne bis in idem" ilkesi ışığında aynı fiilden dolayı iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama konusu farklı boyutlarıyla ele alınarak anayasal perspektifte değerlendirilecek.

Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, 28 Nisan'da Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından 64. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Şaban Kazdal'ın andiçme töreni gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek törende Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya konuşma yapacak. Başkan Kadir Özkaya'nın konuşmasının ardından Anayasa Mahkemesinin yeni üyesi Şaban Kazdal yemin edecek.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi'nin 64. Kuruluş Yıldönümünü Kutlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:13:21. #7.13#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi'nin 64. Kuruluş Yıldönümünü Kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.