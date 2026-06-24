Andican Polkası ile Guinness Rekoru - Son Dakika
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Andican Polkası ile Guinness Rekoru

24.06.2026 19:14
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Özbekistan'ın Andican kentinde, 479 kişi topluca Andican polkası dansı yaparak Guinness rekoru kırdı.

Özbekistan'ın doğusundaki Andican kentinde, ülkenin simge halk danslarından "Andican polkası", yaklaşık 500 kişinin katılımıyla aynı anda sergilenen toplu performansla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Andican şehrinin 2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesiyle ilgili etkinlikler kapsamında şehirdeki bir statta düzenlenen organizasyonda, farklı yaş gruplarından 479 kişi aynı anda Andican polkası dansını yaptı.

Guinness Dünya Rekorları temsilcilerinin gözetiminde gerçekleştirilen gösterinin ardından, Guinness Dünya Rekorları Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici tarafından rekorun tescil edildiği açıklandı.

Andican Valiliği Sekreterya Müdürü Elyorbek Holmirzayev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, etkinliğin yalnızca Andican için değil, Özbekistan'ın kültürel mirasının dünyaya tanıtılması açısından da önem taşıdığını belirtti.

Holmirzayev, "Andican polkası, dünyanın birçok yerinde bilinen ve insanları dans etmeye teşvik eden özel bir sanat eseridir." dedi.

Gösteriye 7 ile 70 yaş arasındaki gönüllü katılımcıların iştirak ettiğini aktaran Holmirzayev, kültür ve sanat çalışanlarının yanı sıra öğrenciler, kamu görevlileri ve çeşitli meslek gruplarından vatandaşların da etkinlikte yer aldığını dile getirdi.

Holmirzayev, katılımcıların aynı koreografiyi eş zamanlı sergilemeleri için uzun süre hazırlık yaptıklarını anlatarak etkinliğin, Özbekistan'da sanata verilen önemin ve halkın kültürel değerlere olan ilgisinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Gösteriye katılanların geleneksel Andican takkesiyle dans ettiğini söyleyen Holmirzayev, bunun da bölgenin kültürel kimliğinin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

"Dansın kökenleri Babür İmparatorluğu dönemine kadar uzanıyor"

Holmirzayev, Andican polkasının UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi için de çalışmalar yürütüldüğünü, Özbek bilim insanlarının dansın tarihine ilişkin araştırmalar yaptığını belirtti.

Bazı araştırmalarda dansın kökenlerinin, Babür İmparatorluğu'nun kurucusu Zahiriddin Muhammed Babür dönemine kadar uzandığı yönünde bulgular elde edildiğini aktaran Holmirzayev, bu konuda hazırlanacak bilimsel çalışmaların ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Özbek halk dansları arasında özel bir yere sahip olan Andican polkası, coşkulu ritmi ve hareketli figürleriyle tanınıyor. 1920'li yıllarda sanatçı ve besteci Orif Toshmatov tarafından bugünkü formuna kavuşturulan ve "Andican polkası" diye adlandırılan dans, zamanla ülkenin kültürel sembollerinden biri haline geldi.

Özbekistan yönetimi, daha önce Andican polkasının UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi yönünde girişimlerde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Andican Polkası ile Guinness Rekoru - Son Dakika

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