Andy Burnham Yeni Kabinesini Açıklıyor - Son Dakika
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Andy Burnham Yeni Kabinesini Açıklıyor

21.07.2026 02:19
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Başbakan Andy Burnham, yeni kabinesinin bakanlarını belirlemeye devam ediyor.

İngiltere Kralı 3. Charles tarafından dün hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Andy Burnham, yeni kabinede görev alacak bakanları açıklamaya bugün de devam etti.

Burnham, dün öğle saatlerinde Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini almasının ardından, birlikte çalışacağı bakanları tek tek Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya davet ederek kabinesini oluşturmaya başladı.

Başbakanlığa çağırılan kişilerin hangi görevlere getirildiği 10 Numara'nın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından duyuruldu.

Göreve gelmesinin ardından yeni Başbakan Yardımcısı, Maliye, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarını seçen Burnham, günün ilerleyen saatlerinde ve bugünün ilk saatlerinde de yeni bakanları belirlemeyi sürdürdü.

Burnham, dün görevinden istifa eden Keir Starmer'ın Dışişleri Bakanı olan Yvette Cooper'ı Sağlık Bakanı, Starmer'ın iktidarın ilk yılında Başbakan Yardımcısı olan Angela Rayner'i ise Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı olarak görevlendirdi.

Eğitim Bakanlığına Lucy Powell'ı, Savunma Bakanlığına Wes Streeting'i, Adalet Bakanlığına Alex Norris'i getiren Burnham, Starmer'ın Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'i ise Hükümetlerarası İlişkiler ve Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı görevine getirdi.

Burnham kabinesinde Galler'den Sorumlu Devlet Bakanlığını Stephen Kinnock, İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanlığını Douglas Alexander, Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanlığını ise Chris Bryant yürütecek.

Dün yeni İngiltere kabinesinde Dışişleri Bakanlığını Ed Miliband'ın, İçişleri Bakanlığını Shabana Mahmood'un, Maliye Bakanlığını ise John Healey'in üstleneceği açıklanmıştı.

Başbakan Yardımcılığı, Lancaster Dükalığı'ndan Sorumlu Bakanlık ve Kabine Ofisi Bakanlığına ise Louise Haigh getirilmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Andy Burnham Yeni Kabinesini Açıklıyor - Son Dakika

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