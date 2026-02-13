?Simon Bolivar'ın 1826'da Panama'da topladığı ve Latin Amerika ülkelerini birleştirmeyi amaçlayan tarihi "Anfiktiyonik Kongre"nin 200. yılı dolayısıyla Ankara'da konferans düzenlendi.

Ankara Üniversitesinde, Panama Çok Taraflı İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Guevara Mann, Ankara'da görev yapan Latin Amerika ülkeleri büyükelçileri, akademisyenler ve çok sayıda dinleyicinin katılımıyla "Anfiktiyonik Kongre"nin 200. yılı dolayısıyla konferans yapıldı.

Panama hükümeti, 2026 boyunca diplomatik, hükümetler arası, akademik, kültürel, sportif ve diğer alanlarda faaliyetleri kapsayan anma programı yürütüyor.

"Anfiktiyonik Kongre", Amerika kıtasında çok taraflı bir sistemin ilk resmi ifadesi olarak tarihe geçen bir dönüm noktası olarak görülürken, Bolivar, yeni bağımsızlığını kazanan Amerika ülkelerine, bağımsızlığın iç savaşlar ve yabancı egemenlik altında "eriyip gitmesini önlemeleri" çağrısında bulunmuştu."