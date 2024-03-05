ANGİKAD, deprem bölgesinde kadın girişimcilere destek programı başlatıyor - Son Dakika
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ANGİKAD, deprem bölgesinde kadın girişimcilere destek programı başlatıyor

ANGİKAD, deprem bölgesinde kadın girişimcilere destek programı başlatıyor

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD), Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki kadın girişimcilere yönelik eğitim ve destek programları gerçekleştireceği Yeniden Başla Projesi'ni duyurdu. Proje kapsamında kadın girişimcilere iş kurma süreçlerine yönelik eğitim ve mentörlük hizmetleri verilecek, iş ağlarının geliştirilmesi için destekler sağlanacak. Ayrıca, yeni iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadın girişimcilerin işletmeleri de desteklenecek.

05.03.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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Girişimci İş Kadınları Derneğinin (ANGİKAD) deprem bölgesinde uygulayacağı Yeniden Başla Projesi'yle, Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki kadın girişimcilere yönelik eğitim ve destek programları gerçekleştirilecek.

Derneğin, İçişleri Bakanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle başlattığı "Girişimcilik Yolu Dönüşüm: Kadın Girişimcilerle Yeniden Başla Projesi"nin tanıtım toplantısı, bir otelde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, derneğin, 2007 yılından beri iş dünyasında kadınların ekonomik, hukuksal ve sosyal haklarını güçlendirme, geliştirme, eşit fırsatlar yaratma yolunda önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Söz konusu projeyle önceliklerinin, kadın girişimciliği, istihdamı ve eğitimini sağlamak olduğunu anlatan Diker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projede, deprem bölgesindeki girişimci kadınlarımızın yeni bir başlangıç yapmaları ve yeniden güçlenmeleri amacıyla yola çıktık. Bu yıl Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kadın girişimcilere yönelik bir destek programı yürüteceğiz. Temel amacımız, kadınların sürdürülebilir işletmeler kurmasını teşvik etmek, bu bölgelerde kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve kadın istihdamının artırılması. Bu doğrultuda kadınlarımıza iş kurma süreçlerine yönelik eğitim ve mentörlük hizmetleri vereceğiz, ayrıca iş ağlarını geliştirecek destekler sağlayacağız."

Diker, projeyle yaratılan her yeni iş fırsatının, daha hızlı iyileşmeye katkı sağlayacağına inandığını aktararak, kadınları sosyal, ekonomik, kültürel ve politik alanlarda desteklemenin önemli olduğunu söyledi.

"Bölgedeki kadın gücü artacak"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da söz konusu projenin, deprem bölgesindeki kadınların hayata yeniden ve çok daha güçlü başlaması bakımından kıymetli olduğunu belirtti.

Deprem bölgesinde çok sayıda insanın işlerini ve iş yerlerini kaybettiğine işaret eden Ardıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki hayatın normale dönmesi için buradaki sanayi tesislerimizin hızla faaliyete geçmesi, üretim, ihracat yapmaya ve istihdam sağlamaya devam etmesi gerekiyor. Hatay, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki yatırımcılarımız, depremden önce hem bölge kalkınmasına hem de ülke kalkınmasına çok değerli katkıda bulundular. Bu katkıların devam etmesi için ise bu tür projelere ihtiyacımız var. Oda olarak destek olmaktan mutluluk duyduğumuz 'Yeniden Başla Projesi' ile bölgedeki kadın direnci ve gücü çok daha artacak. Kadınlarımız, yeni iş fikirleriyle hayata tutunacak, ekonomik bağımsızlıklarını kazanarak geleceğe daha emin adımlarla yürümek için güç toplayacak."

"2018 yılından beri 1 milyona yakın kadınımıza ulaştık"

Ankara Valisi Vasip Şahin de 6 Şubat'ta yaşanan acıların dindirilmesi ve bölgede hayatın yeniden devam ettirilmesi için ciddi çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de Bakanlık olarak kadınların ürettiği orijinal projeleri hayata geçirmek için gayret sarf ettiklerine işaret ederek, "Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma ve büyüme süreçlerinde kadının büyük bir rol aldığının farkındayız. Güçlü bir Türkiye için kadınlarımızın çok yönlü bakış açısına ihtiyacımız var." dedi.

Kadınların iş gücüne katılım oranının 2028 yılı sonuna kadar yüzde 40'a ulaşmasını hedeflediklerini aktaran Yenigün, "Uyguladığımız teşviklerle kadın istihdamı ve kadınların iş gücüne katılımı konusunda olumlu gelişmeler yaşandı. Biz de Bakanlık olarak çeşitli projelerle desteklerimizi sürdürüyoruz. 2018 yılından beri finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerleri ile 1 milyona yakın kadınımıza ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent de toplantıya çevrim içi katılım sağladı. Deprem bölgesindeki kadınların iş hayatına kazandırılmasının önemli olduğunu belirten Levent, ANGİKAD'ın yapacağı projelere destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Yıl içinde 30 kadın girişimciye ulaşılacak

Öte yandan, projeyle, Hatay, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadın girişimciler ile kadın istihdam oranı en az yüzde 50 olan erkek girişimcilerin işletmelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, yıl içinde 30 kadın girişimciye sürdürülebilir bir işletme kurabilmesi için iş modeli, finans ve pazarlama gibi alanlarda eğitimler verilecek. Bunun yanı sıra mentörlük, işbirliği ve tanıtım desteği sağlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ANGİKAD, deprem bölgesinde kadın girişimcilere destek programı başlatıyor - Son Dakika

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