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Anıtkabir'e yürüyerek tepki gösterdiler - Son Dakika
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Anıtkabir'e yürüyerek tepki gösterdiler

Ankara'da CHP İl Başkanlığı'nın çağrısıyla Anadolu Meydanı'nda toplanan bir grup taraftar, Anıtkabir'e yürüyerek, dün akşam Riyad'da yaşananlara tepki gösterdi.

Anıtkabir\'e yürüyerek tepki gösterdiler
30.12.2023 - 16:05,
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ANKARA'da CHP İl Başkanlığı'nın çağrısıyla Anadolu Meydanı'nda toplanan bir grup taraftar, Anıtkabir'e yürüyerek, dün akşam Riyad'da yaşananlara tepki gösterdi.

CHP'nin 'Formanı giy Ata'mıza gel' çağrısıyla düzenlediği etkinlik kapsamında taraftarlar, tuttukları takımların formalarını giyip Anadolu Meydanı'nda toplandı. Kalabalık, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir'e yürüyerek, Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ertelenmesine yol açan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşanan olaylara tepki gösterdi. Grup, 'Türkiye laiktir, laik kalacak' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı.

Anıtkabir önünde açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "İlk günden beri finalin Suudi Arabistan'da yapılmaması konusunda uyarmıştık. Bu kupanın yerinin Türkiye olduğunu söylemiştik. Ama doğrusu hadsizliğin bu noktaya geleceğini biz bile öngörememiştik. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, önderi Mustafa Kemal Atatürk'e, resminin taşınmasına, İstiklal Marşı'nın okunmasına karşı çıkacak kadar bir hadsizlik noktasına geleceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Camialar ve futbolcular Suudi Arabistan'a gereken cevabı verdiler; ama bu skandalın temel sorumlusunun saray ve saray güdümündeki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğunu da görmeliyiz" dedi. Kalabalık, açıklamanın ardından Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Kaynak: DHA
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