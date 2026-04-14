Günün Ajandası: Parti Liderleri, Davalar ve Açılışlar

14.04.2026 09:02  Güncelleme: 10:20
ANKA Haber Ajansı 14 Nisan Salı gündemi

09.00 - 16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşecek, CHP Genel Merkezi'nde il başkanları toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığa verilen bir kısım cezaların istinafta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan 76 sanıklı davanın görülmesine, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediye başkanlığındaki iki yılını değerlendirerek, gelecek dönem projelerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Eğitim Sen Genel Merkezi'nde "Yükseköğretimde 3 Yıl Dayatması ve İŞKUR Gençlik Projeleri: Piyasacı Dönüşüme Hayır" başlıklı açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezinden polis memurları tarafından darp edilerek dışarı atılan ve görevi yapması engellenen Av. Yunus Özayar için suç duyurusunda bulunulacak, Büyükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısının ardından genel merkezde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - Karşıyaka Belediyesi, Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda "Karşıyaka Açık Hava Kent Müzesi" projesinin lansmanını yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

17.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay; Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması Ödül Töreni ve Heykel Çalıştayı Plaket Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Bakan Fidan, İsrail’in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor Büyük mutluluğu böyle duyurdu MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor! Büyük mutluluğu böyle duyurdu
Sadettin Saran’dan takıma tam destek Sadettin Saran'dan takıma tam destek
Burdur’da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız

10:34
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı? Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
10:16
Şanlıufra’da liseye silahlı baskın Çok sayıda yaralı var
Şanlıufra'da liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:44
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
