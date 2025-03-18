Anka Haber Ajansı 18 Mart Salı Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 18 Mart Salı Gündemi

ANKA Haber Ajansı 18 Mart Salı gündemi

18.03.2025 09:02  Güncelleme: 09:56
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10.00 - TÜİK, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları ile 2024 yılına ilişkin "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu" ile "Hizmetlere Erişim ve Ayrımcılık" bültenlerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - 11.00- İzmir Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Kadifekale Hava Şehitliğinde çelenk töreni düzenleyecek, ardından DEÜ Sabancı Kültür Merkezi'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - 18 Mart Şehitleri  Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00 - 17. 00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Türkiye Barolar Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar  Odaları Birliği'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığındaki CHP heyeti, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'i ziyaret ettikten sonra basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.45 - 13.30 - TBMM'de DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bileşen partileriyle ortak basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00- Göztepe Spor Kulübü, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Kadın Voleybol Takımı'nın Sultanlar Ligi başarısı dolayısıyla Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Göztepe Spor Kulübü Yöneticileri, Papara Göztepe Voleybol takımının katılacağı kutlama töreni düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00- TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL'ye yükseltilmesini öngören Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. (ANKARA)

15.15- Kartalkaya'da Bir Otel'de Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri dinlenecek. (ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak. (CENEVRE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 18 Mart Salı Gündemi - Son Dakika

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