Anka Haber Ajansı 2 Haziran Salı Gündemi

09.00 - 10.00 - 14.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edilecek, Parlamento Başkanı Jussi Halla-Aho ve Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüşecek. (HELSİNKİ)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 68'i tutuklu 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, 2025 yılına ilişkin Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını, sinema ve gösteri sanatları, ulusal eğitim ile hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, istinafın CHP Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararı ve gündemdeki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde MYK toplantısı sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Gazeteci-yazar Ercüment Akdeniz'in yargılandığı HDK davası duruşması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. (İSTANBUL)

15.00 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

20.00 - 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin açılış töreni, Devlet Opera ve Balesi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'da çeşitli temaslarda bulunacak. (SİNGAPUR)

