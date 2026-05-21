24 Haziran Siyasi ve Hukuki Gündemi

10.00 - 16.30 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Ensar Aytekin, CHP'nin Orta ve Doğu Karadeniz Belediye Başkanları toplantısına katılacak. Zeybek ve Aytekin, Altınordu Belediyesi Refakatçi Evi'nin açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ORDU)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. Bayram öncesi yapılacak son oturumda tahliye taleplerinin değerlendirilmesi bekleniyor. (İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini, 2025 yılı doğum istatistiklerini ve bu yıla ilişkin bitkisel üretim birinci tahminini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES 2026 tatbikatına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına CHP Genel Merkezi'nde başkanlık edecek. (ANKARA)

11.00 - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan ve Yönetim Kurulu üyeleri, sendikada basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde emeklilere verilen bayram ikramiyesinin düşük olduğu gerekçesiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 34. buluşmasını Silivri'de gerçekleştirecek. Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmada, tutuklu yakınlarının ortak mesajı kamuoyu ile paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - 13-14 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek "İkinci Yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı"nın çağrı metni ve programı paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - CHP'nin Sağlık Politika Kurulu üyeleri, sağlık alanlarına yönelik özelleştirme kararı için Danıştay'da dava açacak, başvuru sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - Gazeteci Alican Uludağ'ın, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla yargılanacağı davanın ilk duruşması Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. (HELSINGBORG)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...