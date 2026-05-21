24 Haziran Siyasi ve Hukuki Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24 Haziran Siyasi ve Hukuki Gündemi

21.05.2026 09:02  Güncelleme: 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 21 Mayıs Perşembe gündemi

10.00 - 16.30 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Ensar Aytekin, CHP'nin Orta ve Doğu Karadeniz Belediye Başkanları toplantısına katılacak. Zeybek ve Aytekin, Altınordu Belediyesi Refakatçi Evi'nin açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ORDU)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. Bayram öncesi yapılacak son oturumda tahliye taleplerinin değerlendirilmesi bekleniyor. (İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini, 2025 yılı doğum istatistiklerini ve bu yıla ilişkin bitkisel üretim birinci tahminini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES 2026 tatbikatına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına CHP Genel Merkezi'nde başkanlık edecek. (ANKARA)

11.00 - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan ve Yönetim Kurulu üyeleri, sendikada basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde emeklilere verilen bayram ikramiyesinin düşük olduğu gerekçesiyle açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 34. buluşmasını Silivri'de gerçekleştirecek. Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmada, tutuklu yakınlarının ortak mesajı kamuoyu ile paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - 13-14 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek "İkinci Yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı"nın çağrı metni ve programı paylaşılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - CHP'nin Sağlık Politika Kurulu üyeleri, sağlık alanlarına yönelik özelleştirme kararı için Danıştay'da dava açacak, başvuru sonrası açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - Gazeteci Alican Uludağ'ın, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla yargılanacağı davanın ilk duruşması Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. (HELSINGBORG)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 24 Haziran Siyasi ve Hukuki Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar Günde 5 gram bulan var İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar! Günde 5 gram bulan var
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Selena Gomez, 18 filmde oynayacak Selena Gomez, +18 filmde oynayacak
İstanbullulara Meteoroloji’den “3 saat“ uyarısı İstanbullulara Meteoroloji'den "3 saat" uyarısı
Bakın nereye gömülmek istiyor İşte Melih Gökçek’in vasiyeti Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

09:40
Fatih Terim’in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fatih Terim'in eski damadı da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
09:23
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
09:03
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
A Milli Takım’a Arda Güler müjdesi
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:10
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 09:54:46. #.0.5#
SON DAKİKA: 24 Haziran Siyasi ve Hukuki Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.