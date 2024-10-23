Anka Haber Ajansı 23 Ekim Çarşamba Gündemi

Güncel

08.30 - 17.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kadın sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltıda bir gelecek, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak. Özel, Amedspor'u ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanığı'nı ziyaret ettikten sonra Kent Konseyi Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

09.00 - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın toplantısı AK Parti, CHP, DEM Partili büyükşehir belediye başkanları ve çok sayıda uluslararası belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)

09.30 - 10.30 - TBMM'deSaadet-Gelecek ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, ekim ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

11.30 - Adalet Komisyonu'nda, "etki ajanlığı" düzenlemesinin de yer aldığı Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. (ANKARA)

15.00- Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek 16'ıncı BRICS Zirvesi'ne katılacak. (KAZAN)

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından gelişmeler izleniyor. (ANKARA)

17.30 - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını ağırlayacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…