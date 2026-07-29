ANKA Haber Ajansı 29 Temmuz Çarşamba gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ANKA Haber Ajansı 29 Temmuz Çarşamba gündemi

ANKA Haber Ajansı 29 Temmuz Çarşamba gündemi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

09.30 - 10.30 - TBMM'de  Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin grup toplantıları yapılacak.

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2023-2025 "Hayat Tabloları" verilerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.30 - 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı pasörü Cansu Özbay, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - Manisa'da CHP'den istifa eden il ve ilçe başkanları ile yöneticileri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenecek programla YENİ Parti'ye katılcak. (GÖRÜNTÜLÜ -MANİSA)

14.00 - Üniversitelerden atılanların geri dönmesine imkan sağlayan "öğrenci affı" teklifinin de içinde yer aldığı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - "CHP'nin rozet takma etkinliğine figüran getirilmesi" haberi nedeniyle BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik ile web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, İstanbul Basın Savcılığına ifade verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00 - Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikasını'na bağlı işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.30 - BES, BÜRO İŞ VE SGK SEN üye ve yöneticileri, Dokuz Eylül SGM binasının İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilmesine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - Voleybol Erkekler 2026 FIVB Milletler Ligi'nde final etabı Çin'de başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Slovenya ile karşılaşacak. (NİNGO BEİLUN)

21.00 - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacak. (ZABRZE)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKA Haber Ajansı 29 Temmuz Çarşamba gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Beyoğlu’nda temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış Beyoğlu'nda temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış
Bakanlık harekete geçti: Sosyal medya ilanlarına ceza yağdı Bakanlık harekete geçti: Sosyal medya ilanlarına ceza yağdı
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor

08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:46
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi Çok sayıda yaralı var
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 09:17:25. #7.12#
SON DAKİKA: ANKA Haber Ajansı 29 Temmuz Çarşamba gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.