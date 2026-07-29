ANKA Haber Ajansı 29 Temmuz Çarşamba gündemi

09.30 - 10.30 - TBMM'de Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2023-2025 "Hayat Tabloları" verilerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.30 - 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı pasörü Cansu Özbay, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - Manisa'da CHP'den istifa eden il ve ilçe başkanları ile yöneticileri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenecek programla YENİ Parti'ye katılcak. (GÖRÜNTÜLÜ -MANİSA)

14.00 - Üniversitelerden atılanların geri dönmesine imkan sağlayan "öğrenci affı" teklifinin de içinde yer aldığı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - "CHP'nin rozet takma etkinliğine figüran getirilmesi" haberi nedeniyle BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik ile web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, İstanbul Basın Savcılığına ifade verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00 - Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikasını'na bağlı işçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.30 - BES, BÜRO İŞ VE SGK SEN üye ve yöneticileri, Dokuz Eylül SGM binasının İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilmesine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - Voleybol Erkekler 2026 FIVB Milletler Ligi'nde final etabı Çin'de başlayacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Slovenya ile karşılaşacak. (NİNGO BEİLUN)

21.00 - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacak. (ZABRZE)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...