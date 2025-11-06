Anka Haber Ajansı 6 Kasım Perşembe Gündemi

10.00 - 13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Her Gencin Hakkı: Nitelikli, Özerk, Demokratik ve Yaşanabilir Üniversite" panelinde konuşacak, Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ESKİŞEHİR)

10.00 - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde İsias Otel'in yıkılması sonucu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada kamu görevlilerinin yargılanmasına devam edilecek. Yakınlarını kaybeden aileler, duruşma öncesinde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADIYAMAN)

10.00 - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi öncesinde, basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yönetim kurulu üyeleriyle tanışma toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

11.30 - İZMAR Tanzim Satış Marketlerinin 13. Şubesi, Buca'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla açılacak.(GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

12.00 - 14.00 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Ulaş Karasu ve Yalçın Karapete, CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde, Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Üniversite öğrencileri, YÖK'ün kuruluşunun 44. yılı nedeniyle Beyazıt Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.30 - Üniversite İdari Personel Sendikası üyeleri, kamu çalışanlarının geçim sıkıntısına, gelir adaletsizliğine dikkate çekmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.00 - Ege Üniversitesi öğrencileri, Alsancak ÖSYM binası önünde YÖK'ün kuruluşunu protesto edecek, İşçi Öğrenci Birliği üyeleri de Ege Üniversitesi ana girişinden Bornova Küçükpark'a yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ilk kez toplanacak Başkonsoloslar Konferansı'nın resmi açılışına katılacak. (ANKARA)

20.45- 23.00- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Malta ekibi Hamrun Spartans'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşılaşacak. (SAMSUN- PLZEN)

