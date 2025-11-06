Anka Haber Ajansı 6 Kasım Perşembe Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anka Haber Ajansı 6 Kasım Perşembe Gündemi

06.11.2025 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKA Haber Ajansı 6 Kasım Perşembe gündemi

10.00 - 13.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Her Gencin Hakkı: Nitelikli, Özerk, Demokratik ve Yaşanabilir Üniversite" panelinde konuşacak, Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ESKİŞEHİR)

10.00 - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde İsias Otel'in yıkılması sonucu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada kamu görevlilerinin yargılanmasına devam edilecek. Yakınlarını kaybeden aileler, duruşma öncesinde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADIYAMAN)

10.00 - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi öncesinde, basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yönetim kurulu üyeleriyle tanışma toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

11.30 - İZMAR Tanzim Satış Marketlerinin 13. Şubesi, Buca'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla açılacak.(GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

12.00 - 14.00 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Ulaş Karasu ve Yalçın Karapete, CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde, Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Üniversite öğrencileri, YÖK'ün kuruluşunun 44. yılı nedeniyle Beyazıt Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.30 - Üniversite İdari Personel Sendikası üyeleri, kamu çalışanlarının geçim sıkıntısına, gelir adaletsizliğine dikkate çekmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.00 - Ege Üniversitesi öğrencileri, Alsancak ÖSYM binası önünde YÖK'ün kuruluşunu protesto edecek, İşçi Öğrenci Birliği üyeleri de Ege Üniversitesi ana girişinden Bornova Küçükpark'a yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ilk kez toplanacak Başkonsoloslar Konferansı'nın resmi açılışına katılacak. (ANKARA)

20.45- 23.00- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Malta ekibi Hamrun Spartans'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşılaşacak. (SAMSUN- PLZEN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

6 Kasım, ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 6 Kasım Perşembe Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli polisin aracından kilolarca uyuşturucu çıktı Emekli polisin aracından kilolarca uyuşturucu çıktı
2026 hac kuraları çekildi Sonuçlar e-Devlet’ten açıklanacak 2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi
Adalet Bakanı Tunç: Demirtaş kararı kesinleşti, karar gelince mahkeme değerlendirecek. Adalet Bakanı Tunç: Demirtaş kararı kesinleşti, karar gelince mahkeme değerlendirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli
Müsavat Dervişoğlu’ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı

08:33
Galatasaray Ajax’ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu
Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu
08:21
Noterlikte yeni dönem Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak
Noterlikte yeni dönem! Hafta sonu nöbetleri zorunlu olacak
08:11
Mamdani’nin sarf ettiği cümle Trump’ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama
Mamdani'nin sarf ettiği cümle Trump'ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama
08:04
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl risk bu bölgede
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl risk bu bölgede
07:51
Gazeteciler Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak emniyete götürüldü
Gazeteciler Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak emniyete götürüldü
07:10
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 09:06:42. #7.11#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 6 Kasım Perşembe Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.